Kebakaran di Tambora Hanguskan 33 Rumah dan 1 Konveksi

JAKARTA - Kebakaran melanda 33 rumah tinggal di Jalan Krendang Utara, 001/003, Kel. Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Kamis (7/9/2023).

Sebanyak 21 unit beserta 100 personil Pemadam Kebakaran (Damkar) secara berkala dikerahkan untuk memadamkan api. Pemadaman mulai beroperasi pukul 18.44 WIB.

"Pengerahan di TKP saat ini sebanyak 21 unit (16 unit Jakarta Barat, 1 unit Jakarta Pusat, dan 1 unit Dinas Gulkarmat) serta 100 personel,"dikutip dalam akun instagramnya @humasjakfire, Jumat (8/9/2023).

Kebakaran diduga akibat korsleting listrik berasal dari salah satu rumah warga yang berada di lantai 2. Karena itu, api dengan cepat membesar dan merambat ke sejumlah rumah lainnya.

"Menurut informasi, kebakaran ini diduga terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga di lantai 2. Api cepat membesar dan merambat ke rumah lainnya,"ujarnya.

Api berhasil dilokalisir perambatannya dengan cara mengurai material yang terbakar agar tidak menyisakan api maupun asap. Api pun berhasil dipadamkan pada Jumat, 8 September 2023 pukul 00.40 WIB.

"Api berhasil dinyatakan padam pukul 00.40 WIB (8/9),"katanya.