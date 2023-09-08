Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Hari Ini: Jakarta Cerah Berawan

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |04:23 WIB
Prakiraan Cuaca Hari Ini: Jakarta Cerah Berawan
Cuaca Jakarta hari ini diperkirakan cerah berawan (Foto : Okezone.com)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca di seluruh wilayah DKI Jakarta terpantau cerah berawan pada pagi hingga dini hari, Jumat (8/9/2023).

Melalui informasi peringatan dini dari situs www.bmkg.go.id menyatakan bahwa seluruh wilayah DKI Jakarta terlihat cerah.

Pagi hingga siang hari seluruh wilayah Jakarta diperkirakan berada dalam cuaca cerah dan cerah berawan. Kemudian malam hingga dini hari ada wilayah yang berawan hingga cerah berawan.

Suhu udara pada hari ini berkisar antara 24-34 derajat celcius dengan tingkat kelembaban 55-90 persen.

(Angkasa Yudhistira)

      
