Rumah Tinggal di Menteng Kebakaran, 14 Unit Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran terjadi pada bangunan rumah tinggal di Jalan Teuku Cik Ditiro 1, 001/002, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 7 September 2023.

"Kebakaran pada bangunan rumah tinggal yang dilaporkan di Jalan Teuku Cik Ditiro 1, 001/002, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat (7/9),"dikutip dalam akun instagramnya humasjakfire, Jumat (8/9/2023).

Sebanyak 14 unit damkar dikerahkan untuk mengurai material yang terbakar agar tidak menyisakan api maupun asap panas. Operasi pemadaman mulai berlangsung pukul 23.32 WIB.

BACA JUGA: Kebakaran di Tambora Hanguskan 33 Rumah dan 1 Konveksi

"PemadamJakarta segera dikerahkan menuju TKP untuk melakukan proses pemadaman yang mulai beroperasi pukul 23.32 WIB. Sebanyak 14 unit (13 unit Jakarta Pusat dan 1 unit Jakarta Timur),"ujarnya.

Adapun api berada tahap pendinginan pada pukul 23.58 wib. Belum diketahui total kerugian hingg korban jiwa dalam kejadian tersebut.

"Api berhasil dilokalisir dan saat ini sudah masuk tahap pendinginan yang dinyatakan pukul 23.58 WIB (7 September 2023)," tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)