Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Penemuan Kerangka Ibu dan Anak di Rumah Mewah Depok Diambil Alih Polda Metro

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |09:11 WIB
Kasus Penemuan Kerangka Ibu dan Anak di Rumah Mewah Depok Diambil Alih Polda Metro
TKP Penemuan Mayat Ibu dan Anak/Foto: MNC Portal
A
A
A

DEPOK – Polda Metro Jaya akan mengungkap penyebab kematian jasad ibu berinisial GAH (64) dan anak laki berinisial DAW (38) di perumahan elite Cinere, Depok, Jawa Barat.

"(Penyebab kematian) dari Polda Metro Jaya (yang mengungkap)," kata Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Ahmad Fuady kepada wartawan di lokasi, Kamis (7/9/2023) malam.

Fuady melanjutkan, bahwa untuk mengungkap penyebab kematian berdasarkan olah tempat kejadian perkara (TKP) awal dilakukan berbagai pihak.

Adapun pihak yang hadir dalam olah TKP diantaranya Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Biddokkes Polda Metro Jaya, Inafis, Labfor Bareskrim Mabes Polri, dan Tim Forensik RS Polri Kramat Jati.

"Ini kolaborasi profesi melibatkan nanti banyak pihak menarik kesimpulan penyebab dari kematian. Setelah hasil autopsi diketahui baru nanti ketauan penyebabnya seperti apa," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement