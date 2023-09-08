Kasus Penemuan Kerangka Ibu dan Anak di Rumah Mewah Depok Diambil Alih Polda Metro

DEPOK – Polda Metro Jaya akan mengungkap penyebab kematian jasad ibu berinisial GAH (64) dan anak laki berinisial DAW (38) di perumahan elite Cinere, Depok, Jawa Barat.

"(Penyebab kematian) dari Polda Metro Jaya (yang mengungkap)," kata Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Ahmad Fuady kepada wartawan di lokasi, Kamis (7/9/2023) malam.

Fuady melanjutkan, bahwa untuk mengungkap penyebab kematian berdasarkan olah tempat kejadian perkara (TKP) awal dilakukan berbagai pihak.

Adapun pihak yang hadir dalam olah TKP diantaranya Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Biddokkes Polda Metro Jaya, Inafis, Labfor Bareskrim Mabes Polri, dan Tim Forensik RS Polri Kramat Jati.

"Ini kolaborasi profesi melibatkan nanti banyak pihak menarik kesimpulan penyebab dari kematian. Setelah hasil autopsi diketahui baru nanti ketauan penyebabnya seperti apa," ucapnya.