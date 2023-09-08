Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Selesai Diperbaiki, Jembatan Marunda yang Sempat Amblas Dibuka Kembali Siang Ini

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |11:00 WIB
Selesai Diperbaiki, Jembatan Marunda yang Sempat Amblas Dibuka Kembali Siang Ini
Jembatan Marunda yang sempat ambles akan kembali dibuka. (Foto: Carlos Roy)
A
A
A

JAKARTA - Setelah hampir lebih dari dua bulan ditutup untuk pengerjaan perbaikan pasca ambles pada 18 Juni 2023, Jembatan Marunda sisi arah Bekasi ke Cakung akan kembali dibuka pada Jumat (8/9/2023) siang.

Menurut hasil pengamatan MNC Portal, tampak selama perbaikan truk-truk berat dan kontainer melintas di jembatan Marunda yang berada di sisi sebelahnya yang mengarahkan kendaraan dari arah Jalan Cakung Cilincing Raya.

Herman (45), salah satu pengemudi truk kontainer mengatakan selama pengerjaan perbaikan jembatan tersebut dirinya harus melintasi jembatan lainnya ataupun memutar melalui tol.

 BACA JUGA:

"Dari kantor kalau kosongan gak dibayarkan tol, jadi ya balik ke depo paling cepat dan efisien melalui jembatan di sebelahnya karena di jembatan itu dijadikan dua arah selama ini," ujar Herman, Jumat (8/9/2023).

Ia menilai positif perbaikan jembatan tersebut karena dapat meminimalisir kemacetan lalu lintas di wilayah Marunda, Cakung, hingga Tanjung Priok.

"Semoga macetnya gak separah kemarin-kemarin selama perbaikan," kata dia.

 BACA JUGA:

Subakti (35) salah satu pengemudi sepeda motor juga berharap agar jembatan tersebut bisa kembali beroperasi agar arus lalu lintas semakin lancar.

"Duh kalau kemarin ini jam pulang kerja sekitar jam 3-5 sore itu macetnya luar biasa karena satu jembatan kecil harus dibagi dua arah. Padahal sebelum jembatan yang amblas itu ini dua jembatan masing-masing satu arah," ucap Subakti.

Sebagai warga Bekasi yang kerap melintas jalur tersebut karena bekerja di kawasan Cakung Cilincing, ia berharap kualitas jembatan tersebut benar-benar sesuai spesifikasi nya.

