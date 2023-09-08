Mayat Ibu-Anak Tinggal Tulang di Cinere Depok Dikenal Berkecukupan

TKP penemuan mayat ibu dan anak yang sudah jadi kerangka di Depok. (Foto: Dok MPI)

DEPOK - Geger penemuan jasad mayat seorang ibu berinisial GAH (64) dan anak laki-lakinya berinisial DAW (38) dalam keadaan membusuk dan tinggal tulang serta tengkorak di perumahan elite kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat pada Kamis 7 September 2023 pagi.

Toto Trinyoto (74) salah satu tetangga sekaligus mantan Ketua RT 1 RW 16 lingkungan komplek BCI itu mengatakan, keluarga tersebut tak pakai jasa asisten rumah tangga (ART) selama tinggal di rumah tersebut sejak 1987-an.

BACA JUGA:

"Nggak ada ART. Sebelum (suami) meninggal juga tidak ada ART," kata Toto kepada wartawan saat ditemui sekitar lokasi, Jumat (8/9/2023).