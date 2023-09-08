Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemprov DKI Klaim Generator Water Mist Berhasil Turunkan Polusi di Jakarta

Giffar Rivana , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |19:40 WIB
Pemprov DKI Klaim Generator <i>Water Mist</i> Berhasil Turunkan Polusi di Jakarta
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengklaim pemasangan generator water mist, di gedung Balai Kota DKI yang sudah dipasang sejak 1 September 2023 lalu, mampu mengurangi polusi udara di sekitaran Balai Kota.

Hal tersebut terukur oleh Stasiun Pengukuran Kualitas Udara (SPKU) mobile yang terpasang di sekitaran Balai Kota.

"Bisa dilihat disana ada SPKU, kami pasang SPKU, tapi memang baru di gedung Balai Kota kami memasang SPKU mobile," ucap Kepala Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH DKI Jakarta, Fitri di Balai Kota DKI, kepada wartawan, Jumat (8/9/2023).

"Jadi kalau mau liat hasil saya gak bawa datanya, tapi saya dapet dari Bu Ambar Kepala LEHD (Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah) ada penurunan untuk PM 2,5 terhitung dari tanggal 1 sampai 4 September," tambah Fitri.

