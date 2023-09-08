Waduh! Sejumlah Kendaraan Dinas Polres Metro Tangerang Kota Tak Lolos Uji Emisi

TANGERANG - Sejumlah motor dan mobil dinas Kepolisian Resort Metro Tangerang Kota kedapatan dinyatakan tidak lolos uji emisi, dalam giat uji emisi kendaraan dinas dan kendaraan anggota yang digelar di pada, Jumat (8/9/2023).

"Kami bersyukur ditemukan lebih awal ada beberapa kendaraan dinas anggota tidak lolos uji emisi, motor ada 1, mobil dinas ada 12, lalu mobil anggota ada 2," ujar Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho.

Kendaraan yang tidak lolos uji emisi tersebut akan langsung diperbaiki melalui bengkel pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas yang dimiliki Polres. Setelah perbaikan selesai, maka kendaraan dinas tersebut akan diuji emisi ulang.

"Uji emisi ini dalam rangka melakukan upaya preventif dan Preemtif terhadap kendaraan dinas, baik motor dan mobil termasuk kendaraan anggota guna membantu menekan polusi udara, khususnya di wilayah kota Tangerang," katanya.

Sementara itu diketahui sebanyak 351 motor dan 91 mobil dinas termasuk mobil anggota mengikuti ini emisi. Adapun kendaraan dinas kepolisian itu digunakan selama 24 jam untuk melayani masyarakat, Tentu menjadi perhatiannya agar dilakukan uji emisi.

"Kami berharap, uji emisi yang dilakukan Polri dapat menjadi contoh di masyarakat. Ini semua dilakukan dalam rangka memperbaiki kualitas udara agar menjadi lebih bersih dan sehat," ungkapnya.

(Awaludin)