Viral Motor 2 Tahun Terparkir di Stasiun Bogor Bingung Cara Ambilnya, Ini Kata KAI

BOGOR - Beredar viral di media sosial motor yang dikabarkan dua tahun terparkir di Stasiun Bogor. Apabila benar, PT KAI mempersilakan kepada pemilik untuk mengambil motor sesuai prosedur.

Kabar tersebut diunggah akun Instagram @txtdaribogor. Akun tersebut memposting tangkapan layar percakapan dari seseorang yang menanyakan perihal biaya dan cara pengambilan motor yang disebut sudah terparkir dua tahun di Stasiun Bogor.

Belum diketahui pasti asal usul maupun yang lainnya dari orang tersebut. Hanya disebutkan, pemilik motor baru ingat pernah menitipkan kendaraannya.

"Halo pren, gua mau nanya dong parkiran KAI di setiap stasiun itu kan resmi yak?. Jadi gini, temen gw sekeluarga baru inget kalo pernah titip motor ke Stasiun Bogor udah 2 tahun baru inget sekarang ini karena baru ke Bogor lagi," tulis tangkapan layar yang diunggah @txtdaribogor dikutip, Jumat (8/9/2023).

"Itu cara ngambilnya gimana ya? Harus ada surat-surat atau apa gak ya? Terus biayanya berapa ya?," sambung tulisan tersebut.

Terpisah, Manager Humas KAI Service Nyoman Suardhita mengaku sejauh ini belum menerima kejelasan informasi terkait postingan yang beredar di media sosial tersebut. Karena, belum ada konfirmasi perihal kebenaran maupun yang lainnya.

"Tindak lanjut dari kami, kami kontak orangnya, kami minta nomor polisinya, untuk kami cek di parkir Bogor. Apakah memang motornya ada atau tidak. Sampai hari ini kami tidak mendapat respons dari penumpang. Jadi tidak ada respon. Kesannya kayak cuman bercanda ya," ucap Suardhita.