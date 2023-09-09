Gempa M4,2 Guncang Maluku Tenggara

JAKARTA - Gempa bumi mengguncang wilayah Maluku Tenggara pada Sabtu (9/9/2023) dini hari. Gempa tersebut berkekuatan Magnitudo 4,2.

"Gempa Mag:4.2, 09-Sep-2023 00:26:48 WIB," tulis BMKG melalui akun @infoBMKG.

Lokasi koordinat gempa berada pada 6.02 LS-130.91 BT. Pusat gempa 206 km Barat Daya Maluku Tenggara.

Kedalaman gempa 169 Km. "BMKG Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," imbuhnya.

(Arief Setyadi )