Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Tiba di New Delhi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |04:59 WIB
Presiden Jokowi Tiba di New Delhi
Presiden Joko Widodo (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta rombongan tiba di Air Force Station (AFS) Palam, New Delhi, Republik India, pada Jumat malam, 8 September 2023.

Usai menempuh penerbangan selama sekitar 6 jam dengan Pesawat Garuda Indonesia (GIA-1), Presiden mendarat dengan sempurna sekira pukul 19.40 waktu setempat (WS) atau 21.10 WIB.

Di bawah tangga pesawat tampak menyambut Presiden yakni Duta Besar RI di New Delhi Ina Krisnamurthi dan Atase Pertahanan KBRI New Delhi Laksma Didik Kurniawan beserta istri.

Tidak hanya itu, tarian tradisional Bihu asal negara bagian Assam, India yang dibawakan sejumlah penari dengan pakaian merah cerah juga turut menambah kemeriahan penyambutan hangat kehadiran Presiden Jokowi dan Ibu Iriana di bandara tersebut.

Dari bandara, Presiden beserta rombongan melanjutkan perjalanannya menuju hotel tempatnya bermalam selama berada di New Delhi, India.

Setibanya di hotel, Presiden disambut oleh sejumlah pegawai KBRI New Delhi dan diaspora Indonesia yang berada di sana.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909/viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424/pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement