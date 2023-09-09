Presiden Jokowi Tiba di New Delhi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta rombongan tiba di Air Force Station (AFS) Palam, New Delhi, Republik India, pada Jumat malam, 8 September 2023.

Usai menempuh penerbangan selama sekitar 6 jam dengan Pesawat Garuda Indonesia (GIA-1), Presiden mendarat dengan sempurna sekira pukul 19.40 waktu setempat (WS) atau 21.10 WIB.

Di bawah tangga pesawat tampak menyambut Presiden yakni Duta Besar RI di New Delhi Ina Krisnamurthi dan Atase Pertahanan KBRI New Delhi Laksma Didik Kurniawan beserta istri.

Tidak hanya itu, tarian tradisional Bihu asal negara bagian Assam, India yang dibawakan sejumlah penari dengan pakaian merah cerah juga turut menambah kemeriahan penyambutan hangat kehadiran Presiden Jokowi dan Ibu Iriana di bandara tersebut.

Dari bandara, Presiden beserta rombongan melanjutkan perjalanannya menuju hotel tempatnya bermalam selama berada di New Delhi, India.

Setibanya di hotel, Presiden disambut oleh sejumlah pegawai KBRI New Delhi dan diaspora Indonesia yang berada di sana.

(Arief Setyadi )