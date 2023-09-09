Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,7 Guncang Kepulauan Sangihe Sulut

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |06:52 WIB
Gempa M4,7 Guncang Kepulauan Sangihe Sulut
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), pada Sabtu (9/9/2023). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 05.50 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, pusat gempa berada di laut, tepatnya 43 kilometer barat laut dari Kecamatan Melonguane, Sulawesi Utara. Pusat gempa berada di kedalaman 82 kilometer.

"Mag:4.7, 09-Sep-23 05:50:02 WIB, Lok:4.27 LU, 126.40 BT (Pusat gempa berada di laut 43 km BaratLaut Melonguane), Kedlmn:82 Km Dirasakan (MMI) II-III Kep. Sangihe #BMKG," dikutip dari akun Twitter @infoBMKG.

Guncangan gempa dirasakan cukup kuat dengan skala MMI II-III di Kepulauan Sangihe. Belum diketahui dampak dari guncangan gempa tersebut. Namun, warga Kepulauan Sangihe diminta waspada terhadap potensi gempa susulan.

(Arief Setyadi )

      
