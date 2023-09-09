Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Contoh Surat Suara Pemilu 2024 dan Jenisnya Lengkap

Bertold Ananda , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |07:00 WIB
5 Contoh Surat Suara Pemilu 2024 dan Jenisnya Lengkap
Ilustrasi untuk surat suara Pemilu 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Mari melihat beberapa contoh surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lengkap dengan jenisnya. Surat suara ini tentu saja wajib diketahui karena digunakan sebagai syarat dan bukti resmi pemilihan di ajang pemilihan umum yang meliputi calon Presiden hingga calon DPR RI.

Sebab meskipun digelar tahun depan namun saat ini suasana Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah mulai panas dengan dinamika di kalangan elit politik Tanah Air. Dalam rancangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), para masyarakat tentu mempunyai hak pilih dengan mendapat 5 surat suara. Kelima surat suara itu terdiri dari pasangan capres-cawapres, pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hingga caleg DPR RI.

Bagi kamu yang belum memahami maka simak informasi satu ini. Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Sabtu (9/9/2023) terkait 5 contoh surat suara Pemilu 2024 dan jenisnya.

1. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden

Contoh surat suara Pemilu 2024 yang pertama adalah untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden. Jenis surat suara tersebut memiliki ciri khas yaitu memiliki warna abu-abu di bagian garis bawahnya.

Halaman:
1 2
      
