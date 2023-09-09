Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Besar M5,7 Lombok Guncangannya Terasa hingga Denpasar Bali

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |07:54 WIB
Gempa Besar M5,7 Lombok Guncangannya Terasa hingga Denpasar Bali
Gempa Lombok Utara hingga Denpasar Bali/ilustrasi Alamy Images
JAKARTA - Gempa dengan berkekuatan Magnitudo 5,7 mengguncang Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu (9/9/2023).

Gempa besar di Lombok Utara tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 07.06 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat, guncangan gempa terasa hingga ke Denpasar dan Kuta Bali.

Guncangan gempa dengan skala intensitas II-III MMI atau getaran dirasakan nyata dalam rumah terjadi di Mataram, Lombok Utara, Lombok Barat, dan Lombok Tengah, Denpasar.

Sementara itu, guncangan gempa dengan skala intensitas II MMI atau getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang terjadi di Kuta.

"Dirasakan di Mataram, Lombok Utara, Lombok Barat, dan Lombok Tengah, Denpasar II - III MMI, Kuta II MMI," kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono melalui pesan singkat, Sabtu (9/9/2023).

Daryono mengatakan, gempa tersebut berpusat di 39 kilometer timur laut Lombok Utara dengan kedalaman 500 kilometer.

