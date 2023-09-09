Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tak Berpotensi Tsunami, Ini Analisis BMKG soal Gempa M5,7 Lombok Utara

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |08:10 WIB
Tak Berpotensi Tsunami, Ini Analisis BMKG soal Gempa M5,7 Lombok Utara
Gempa Besar Guncang NTB/Ilustrasi
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memberikan analisis terkait gempa Magnitudo (M)5,7 yang mengguncang Lombok Utara, NTB, Sabtu 9 September 2023 pukul 07.06.16 WIB.

Berdasarkan hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,8.

Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 6.96° LS ; 116,52° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 160 km TimurLaut Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat pada kedalaman 511 km.

"Gempa bumi ini diduga merupakan susulan dari gempa bumi utama M7,4 yang terjadi pada tanggal 29 Agustus 2023," ungkap Kepala Pusat Gempa bumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya, Sabtu (9/9/2023).

Daryono melanjutkan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dalam ( Deep Focus ) akibat adanya aktivitas slab pull (tarikan extensional Lempeng Australia ke bawah) pengaruh gaya gravitasi .

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan turun ( Normal )," katanya.

Sementara itu, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Denpasar, Mataram, Lombok Utara, Lombok Barat dan Lombok Tengah dengan skala intensitas II-III MMI ( Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu ) dan daerah Kuta dengan skala intensitas II MMI ( Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang ).

"Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 07.30 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan ( aftershock )," tutur Daryono.

