INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ini Rangkaian Kegiatan Presiden Jokowi pada Hari Pertama KTT G20 di India

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |10:19 WIB
Ini Rangkaian Kegiatan Presiden Jokowi pada Hari Pertama KTT G20 di India
Presiden Jokowi. (Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta rombongan telah tiba di Air Force Station (AFS) Palam, New Delhi, Republik India, pada Jumat (8/9/2023) malam, sekira pukul 19.40 waktu setempat (WS) atau 21.10 WIB.

Berdasarkan informasi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jokowi diagendakan bakal menghadiri sejumlah kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, Sabtu (9/9/2023).

Kepala Negara rencananya menghadiri sejumlah sesi pertemuan dengan para kepala negara anggota G20 lainnya. Selain itu, Jokowi akan turut memimpin pertemuan MIKTA Leaders’ Gathering ke-1 yang akan digelar di tempat yang sama.

Tidak hanya itu, Jokowi direncanakan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin negara yang hadir dalam KTT G20 India.

Pada malam harinya, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana akan menghadiri jamuan santap malam. Jamuan santap malam tersebut juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan KTT G20 India.

