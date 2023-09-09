Pimpin MIKTA Leaders di India, Presiden Jokowi Ajak Perkuat Kolaborasi Antarnegara

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin pertemuan MIKTA Leaders Gathering pertama yang digelar di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, pada Sabtu (9/9/2023). MIKTA Leaders merupakan kemitraan kekuatan antara lima negara yakni, Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia.

Dalam pertemuan antar lima negara tersebut, Jokowi angkat bicara soal tantangan global yang semakin rumit dalam beberapa tahun belakangan ini. Atas dasar itu, Kepala Negara Indonesia mengajak kolaborasi dan kerja sama antarnegara dalam menghadapai tantangan global ke depannya.

"Kita paham, tantangan global saat ini sangat kompleks dan untuk jawab tantangan tersebut, kolaborasi dan kerja sama adalah jawabannya," ucap Jokowi dikutip dari keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Sabtu (9/9/2023).

Menurut Jokowi, perlu peran semua negara dalam menghadapi tantangan global ke depan. Ia berharap semua negara bisa menjadi bagian dari solusi terhadap tantangan global, termasuk negara-negara anggota MIKTA.

"MIKTA harus memastikan dipenuhinya hak pembangunan seluruh negara termasuk global south, untuk melakukan hilirisasi industri dan menjadi bagian rantai pasok global," ungkapnya.

Lebih dari itu, Jokowi menekankan bahwa negara MIKTA juga harus terus mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif melalui transformasi digital seperti halnya yang sudah dilakukan oleh ASEAN.

"Saat ini, ASEAN telah memiliki Digital Economic Framework Agreement (DEFA) yang dapat melipatgandakan ekonomi digital hingga USD2 triliun di 2030," ucapnya.