Gempa M6,3 di Donggala Sulteng Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa M6,3 mengguncang Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng), Sabtu 9 September 2023, pukul 21.43 WIB tidak berpotensi tsunami.

"Tidak berpotensi tsunami,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

Adapun lokasi koordinat gempa berada pada 0.03 LU-119.80 BT. Pusat gempa berada di 50 km Barat Laut Donggala Sulteng.

"Kedalaman 10 Km," imbuhnya.

Informasi tersebut, kata BMKG, mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. “Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Arief Setyadi )