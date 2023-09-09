Guncangan Gempa M6,3 Donggala Sulteng Terasa di Palu hingga Toli-Toli

JAKARTA - Guncangan gempa Magnitudo 6,3 yang mengguncang Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng), Sabtu 9 September 2023, pukul 21.43 WIB terasa di sejumlah daerah.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, daerah yang merasakan gempa yakni, Palu, Poso, Sigi, Pohuwatu, Kab. Gorontalo, Kota Gorontalo, Kutai Timur, dan Toli-toli.

Namun, BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Lokasi koordinat gempa berada pada 0.03 LU-119.80 BT. Pusat gempa berada di 50 km Barat Laut Donggala Sulteng.

Kedalaman gempa 10 Km. Informasi tersebut, kata BMKG, mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. “Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulisnya.

(Arief Setyadi )