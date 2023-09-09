Gempa Besar M6,3 Guncang Donggala Sulteng, Ini Analisis BMKG

JAKARTA - Gempa Magnitudo 6,3 mengguncang Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng), Sabtu 9 September 2023, pukul 21.43 WIB. Gempa tersebut dipastikan tidak berpotensi tsunami.

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan dalam analisisnya, bahwa gempa di wilayah Donggala, Sulawesi Tengah merupakan gempa tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan Magnitudo 6,1.

"Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 0,02° LU ; 119,77° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 49 km barat laut Donggala, Sulawesi Tengah pada kedalaman 20 km," ujarnya melalui keterangan tertulis.

Ia menambahkan, jenis dan mekanisme gempa bumi yakni, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas Sesar Palu Koro. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser ( strike-slip ).

Adapun dampak gempa bumi tersebut dirasakan di daerah Palu dan Donggala dengan skala intensitas IV MMI (Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah ), daerah Poso, Sigi, dan Toli toli dengan skala intensitas III MMI ( Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu ), daerah Pohuwatu, Kab. Gorontalo dan Samarinda dengan skala intensitas II-III MMI ( Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu ).

Kemudian, daerah Kota Gorontalo dengan skala intensitas II MMI ( Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang ), dan daerah Kutai Timur dengan skala intensitas I-II MMI ( Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang ). "Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," ujarnya.