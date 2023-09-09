Gempa M6,3 Guncang Donggala Sulteng, BMKG Imbau Masyarakat Tenang!

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat agar tetap tenang menyusul gempa besar berkekuatan Magnitudo 6,3 mengguncang Donggala, Sulawesi Tengah. Gempa terjadi pada Sabtu 9 September 2023, pukul 21.43 WIB.

"Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," ujar Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono melalui keterangan tertulisnya.

Selain itu pihaknya mengimbau agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali ke dalam rumah.

Daryono menambahkan, dalam analisisnya, gempa di wilayah Donggala, Sulawesi Tengah merupakan gempa tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan Magnitudo 6,1.

"Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 0,02° LU ; 119,77° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 49 km barat laut Donggala, Sulawesi Tengah pada kedalaman 20 km," ujarnya.