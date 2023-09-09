PDIP Gelar Wayang Simbolik Prestasi Ganjar untuk Jadi Capres 2024

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar pagelaran wayang orang dengan lakon Bharata 'Wahyu Makutharama'. Gelaran yang mengangkat tema kepemimpinan tersebut digelar di Gedung Pertunjukan Wayang Orang Bharata Purwa, Pasar Senen, Jakarta Pusat, pada Sabtu (9/9/2023), malam.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto hadir langsung dalam pagelaran tersebut. Hasto menjelaskan, pagelaran wayang orang ini merupakan simbolik prestasi Ganjar selama menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng) yang kemudian ditugaskan untuk menjadi Calon Presiden (Capres) di 2024.

"Malam ini merupakan pentas dengan lakon Wahyu Makhutarama yang menggambarkan suatu falsafah kepemimpinan dan bagi PDIP ini ditujukan buat bapak Ganjar Pranowo yang telah menyelesaikan tugasnya di Jateng sebagai gubernur 2 periode," kata Hasto di lokasi.

Menurut Hasto, Ganjar banyak mengukir prestasi selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Di antaranya, mulai dari mengentaskan kemiskinan, memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM), dan berbagai program pro rakyat lainnya. Prestasi Bacapres yang didukung Partai Perindo tersebut kemudian ditampilkan dalam gelaran wayang malam ini.

"Karena itulah sebagai ungkapan syukur bagi Pak Ganjar yang mendapatkan penugasan di tingkat nasional sebagai calon presiden, hari ini dipersembahkan pagelaran wayang orang," ungkap Hasto.

Hasto menyebut pementasan wayang orang ini sebagai falsafah kepemimpinan. Ia menilai Indonesia menyimpan berbagai falsafah yang mengajarkan watak seorang pemimpin dan mencintai kebudayaan.

"Watak pemimpinnya pasti welas asih, watak pemimpin yang berpihak, watak pemimpin yang menghindari angkara murka, tetapi terus memperjuangkan kebenaran," pungkas Hasto.

