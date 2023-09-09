Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Gelar Wayang Simbolik Prestasi Ganjar untuk Jadi Capres 2024

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |23:00 WIB
PDIP Gelar Wayang Simbolik Prestasi Ganjar untuk Jadi Capres 2024
PDIP gelar wayang simbolik prestasi Ganjar untuk Capres 2024 (Foto: Arie Dwi Satrio)
A
A
A

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar pagelaran wayang orang dengan lakon Bharata 'Wahyu Makutharama'. Gelaran yang mengangkat tema kepemimpinan tersebut digelar di Gedung Pertunjukan Wayang Orang Bharata Purwa, Pasar Senen, Jakarta Pusat, pada Sabtu (9/9/2023), malam.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto hadir langsung dalam pagelaran tersebut. Hasto menjelaskan, pagelaran wayang orang ini merupakan simbolik prestasi Ganjar selama menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng) yang kemudian ditugaskan untuk menjadi Calon Presiden (Capres) di 2024.

"Malam ini merupakan pentas dengan lakon Wahyu Makhutarama yang menggambarkan suatu falsafah kepemimpinan dan bagi PDIP ini ditujukan buat bapak Ganjar Pranowo yang telah menyelesaikan tugasnya di Jateng sebagai gubernur 2 periode," kata Hasto di lokasi.

Menurut Hasto, Ganjar banyak mengukir prestasi selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Di antaranya, mulai dari mengentaskan kemiskinan, memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM), dan berbagai program pro rakyat lainnya. Prestasi Bacapres yang didukung Partai Perindo tersebut kemudian ditampilkan dalam gelaran wayang malam ini.

"Karena itulah sebagai ungkapan syukur bagi Pak Ganjar yang mendapatkan penugasan di tingkat nasional sebagai calon presiden, hari ini dipersembahkan pagelaran wayang orang," ungkap Hasto.

Hasto menyebut pementasan wayang orang ini sebagai falsafah kepemimpinan. Ia menilai Indonesia menyimpan berbagai falsafah yang mengajarkan watak seorang pemimpin dan mencintai kebudayaan.

"Watak pemimpinnya pasti welas asih, watak pemimpin yang berpihak, watak pemimpin yang menghindari angkara murka, tetapi terus memperjuangkan kebenaran," pungkas Hasto.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement