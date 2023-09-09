Gempa M6,3 di Donggala, Tim SAR Palu Minta Warga Pesisir Mengungsi ke Dataran Tinggi

JAKARTA - Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palu, mengatakan, Gempa Bumi berkekuatan Magnitudo 6,3 SR di wilayah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tenggara pada Sabtu (9/9/2023) tidak menimbulkan atau berpotensi tsunami.

Menurut laporan Kantor SAR Palu yang diterima, gempa bumi diketahui berada pada lokasi 0.03 LU – 119.80 BT. Guncangan gempa bumi ini tidak dirasakan sangat kuat oleh warga. Sehingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut.

Meski demikian, Kantor SAR meminta masyarakat yang berada di pesisir pantai Desa Balesang, Kecamatan Pabean, Kabupaten Donggala untuk segera mengungsi ke daerah ketinggian dan mayoritas keluar dari rumah.

"Saat ini, tim di lapangan masih mencari informasi dengan asesmen hasil pemodelan yang menunjukkan bahwa gempa bumi tidak berpotensi tsunami. Korban maupun kerusakan materil belum ada laporan atau nihil," ujarnya.

Kantor SAR Palu juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Warga juga bisa memeriksa dan pastikan kondisi rumah tempat tinggal dalam kondisi aman (tidak retak).

"Hal ini dilakukan supaya bila ada getaran/gempa susulan tidak membahayakan penghuni rumah. Personel dan alut kantor pencarian dan pertolongan terdekat siap dikerahkan," pungkasnya.