Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M6,3 di Donggala, Tim SAR Palu Minta Warga Pesisir Mengungsi ke Dataran Tinggi

Yohannes Tobing , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |23:18 WIB
Gempa M6,3 di Donggala, Tim SAR Palu Minta Warga Pesisir Mengungsi ke Dataran Tinggi
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palu, mengatakan, Gempa Bumi berkekuatan Magnitudo 6,3 SR di wilayah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tenggara pada Sabtu (9/9/2023) tidak menimbulkan atau berpotensi tsunami.

Menurut laporan Kantor SAR Palu yang diterima, gempa bumi diketahui berada pada lokasi 0.03 LU – 119.80 BT. Guncangan gempa bumi ini tidak dirasakan sangat kuat oleh warga. Sehingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut.

Meski demikian, Kantor SAR meminta masyarakat yang berada di pesisir pantai Desa Balesang, Kecamatan Pabean, Kabupaten Donggala untuk segera mengungsi ke daerah ketinggian dan mayoritas keluar dari rumah.

"Saat ini, tim di lapangan masih mencari informasi dengan asesmen hasil pemodelan yang menunjukkan bahwa gempa bumi tidak berpotensi tsunami. Korban maupun kerusakan materil belum ada laporan atau nihil," ujarnya.

Kantor SAR Palu juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Warga juga bisa memeriksa dan pastikan kondisi rumah tempat tinggal dalam kondisi aman (tidak retak).

"Hal ini dilakukan supaya bila ada getaran/gempa susulan tidak membahayakan penghuni rumah. Personel dan alut kantor pencarian dan pertolongan terdekat siap dikerahkan," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191202/gempa-Jidt_large.jpg
Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Cilacap Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191179/gempa_guncang_jailolo-Eymj_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Jailolo Maluku Utara, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191088/gempa-mCEq_large.jpg
Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Morowali Sulteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190824/gempa-JosH_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,1 Guncang Sulawei Utara, Kedalaman 10 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190803/gempa-xVjM_large.jpg
Gempa Berkekuatan M4,8 Guncang Maluku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189836/gempa-wfQj_large.jpg
Gempa Magnitudo 5 Guncang Boven Digoel Papua Selatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement