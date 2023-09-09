Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Dahsyat di Maroko, Presiden Jokowi: Saya Turut Berbela Sungkawa

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |23:55 WIB
Gempa Dahsyat di Maroko, Presiden Jokowi: Saya Turut Berbela Sungkawa
Presiden Joko Widodo (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bela sungkawa atas musibah gempa dahsyat yang mengguncang Maroko pada Jumat, 8 September 2023 malam. Kabar terkini, gempa berkekuatan Magnitudo 6,9 tersebut telah merenggut sebanyak 890 korban jiwa.

"Saya turut berbela sungkawa sedalam-dalamnya kepada masyarakat Maroko setelah gempa tragis tersebut," kata Jokowi melalui akun media sosial (medsos) Twitter yang kini berubah nama menjadi X, Sabtu (9/9/2023).

Jokowi mewakili masyarakat Indonesia menyampaikan doa untuk para korban jiwa serta keluarga yang terkena musibah gempa mematikan di Maroko tersebut. "Pikiran dan doa kami bersama para korban, keluarga mereka, dan semua orang yang terkena dampak insiden ini," ujarnya.

Unggahan Presiden Jokowi tersebut mendapat respons positif dari berbagai pihak. Tak terkecuali dari perwakilan Kedutaan Besar Maroko untuk Indonesia, Chaymae Khebouiz. Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan Indonesia.

