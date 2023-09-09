Ramalan Cuaca: Seluruh Wilayah Jakarta Cerah Berawan Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca seluruh wilayah di DKI Jakarta pada Sabtu 9 September 2023 sejak pagi hingga malam hari cerah.

Berdasarkan informasi peringatan dini yang diprakirakan BMKG dari situs www.bmkg.go.id menyatakan, cuaca cerah berawan akan terjadi di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu.

"Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan wilayah Kepulauan Seribu akan mengalami cuaca cerah berawan dari pagi hingga malam," Berdasarkan akun BMKG, Sabtu (9/9/2023).

Namun demikian, BMKG juga mengimbau kepada masyarakat di Jakarta dan sekitarnya untuk mewaspadai potensi seperti hujan disertai petir dengan angin yang kencang. "Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dengan durasi singkat di sebagian wilayah Jakbar pada dini hari," tuturnya.

(Arief Setyadi )