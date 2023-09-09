5 Fakta Seluruh Gedung Tinggi di Jaksel Pasang Water Mist, Bagaimana Hasilnya?

Pemerintah menggunakan water mist untuk mengatasi polusi udara di Jakarta. (Foto: Antara)

JAKARTA - Berbagai cara dilakukan pemerintah, khususnya di Jabodetabek untuk mengurangi polusi udara. Di Jakarta, pemerintah sedang menggencarkan penggunaan water mist di gedung-gedung tinggi Ibu Kota.

Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin menghimbau semua gedung yang ada di kawasan Jakarta Selatan dipasangi alat water mist. Dengan begitu, polusi udara di Jakarta pun bisa ditekan secara masif.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Diyakini Kurangi Polusi Udara

Munjirin mengatakan, jika dipasang secara masif, water mist dapat mengurangi polusi udara di Jakarta.

BACA JUGA:

Pemprov DKI Klaim Generator Water Mist Berhasil Turunkan Polusi di Jakarta

"Mudah-mudahan dengan alat ini, kalau semua gedung memasang bareng-bareng, dan mengoperasikan bareng-bareng, saya yakin akan sangat masif untuk mengurangi polusi udara di Jakarta," ujar Munjirin pada wartawan, Jumat (8/9/2023).

2. Beroperasi Dua Kali Sehari

Munjirin menjelaskan, di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan telah dipasangi alat water mist sejak Kamis, 7 September 2023.

Adapun alat tersebut beropeasi selama dua kali sehari, yakni mulai pukul 09.00-11.00 WIB hingga pukul 17.00-19.00 WIB.

BACA JUGA:

Pemprov DKI Mulai Semprotkan Water Mist, Berapa Banyak Air yang Dibutuhkan?

3. Gedung 8 Lantai ke Atas

Lebih lanjut Munjirin mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan seluruh pengelola gedung di Jakarta Selatan, terutama yang berdiri 8 lantas ke atas.

"Kita juga mengumpulkan semua pengelola pemilik gedung di Jakarta Selatan. Syaratnya 8 lantai ke atas wajib menggunakan alat watermist ini," tuturnya.