Diduga Mabuk, Pengendara PCX Tewas Tertabrak Bus Pariwisata di Cipayung

JAKARTA – Peristiwa kecelakaan maut terjadi di Jalan Cipayung, Jakarta Timur, pada Sabtu (9/9/2023) dini hari.

Seorang pengendara motor Honda PCX tewas seketika setelah menabrak kendaraan bus pariwisata yang sedang melintas dari arah berlawanan.

Saksi mata Luthfi (25) mengatakan, bahwa kejadian ini bermula saat pengendara motor yang diketahui bernama Rival Nausefal Subakti (21) mengendarai motornya dari arah Ciracas menuju Cilangkap dengan laju tinggi.

"Jadi disini busnya jalan pelan terus dari arah berlawanan Honda PCX ngebut dan kayaknya lagi dalam keadaan mabuk juga sih. Terus dia (pemotor) langsung hantam bus dari arah berlawanan,"ujar Luthfi di lokasi.

Dikatakan Luthfi, setelah terjadi kecelakaan kecelakaan, pengendara motor sempat terbanting mengenai kaca bus. Tidak lama, pengendara mengalami kejang-kejang di lokasi dan langsung menghembuskan nafas terakhirnya.

"Awalnya kejang-kejang terus gak lama nafasnya tidak ada lagi. Korban nabrak bus yang tidak ada penumpang mungkin mau pulang juga kali," tandasnya.