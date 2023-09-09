Pomdam Jaya Periksa Oknum TNI Lawan Arah di Tol MBZ hingga Sebabkan Kecelakaan

Pomdam Jaya periksa oknum TNI yang lawan arah sehingga sebabkan kecelakaan beruntun di Tol MBZ. (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Danpomdam Jaya Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar mengatakan, pihaknya telah memeriksa oknum TNI berinisial GDW (29), seorang pengendara yang melawan arah sehingga menyebabkan kecelakaan beruntun di Tol Layang Mohammed bin Zayed (MBZ) KM 25 arah Cikampek, pada Sabtu (9/9/2023) pagi.

"Sudah (diperiksa). Masih kita dalami satuan mana," kata Irsyad saat dihubungi, Sabtu (9/9/2023).

Namun, Irsyad belum dapat memerinci apakah ada penahanan terhadap GDW. Yang jelas, kata Irsyad, pihaknya masih melakukan pemeriksaan.

"Masih dalam pemeriksaan," ucapnya.

Sebagai informasi, terjadi kecelakaan beruntun akibat pengendara melawan arah di Tol Layang Mohammed bin Zayed (MBZ) KM 25 arah Cikampek, pada Sabtu (9/9/2023) pagi.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Bekasi Iptu Carmin, mengatakan yang bersangkutan telah dijemput kesatuan siang ini. Kasus itu juga telah dilimpahkan ke Polisi Militer Kodam Jayakarta.

"Habis dzuhur tadi (dijemput), kasus sudah dilimpah ke Pomdam Jaya," kata Carmin saat dikonfirmasi, Sabtu (9/9/2023).

Sebelumnya, yang bersangkutan lebih dulu diamankan di Polres Metro Bekasi. Pelaku saat itu dimintai keterangan lebih jauh terkait peristiwa ini.