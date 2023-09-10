Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lepas Tim Kampanye Lingkungan, Panglima TNI: Stop Wariskan Sampah

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |01:05 WIB
Lepas Tim Kampanye Lingkungan, Panglima TNI: Stop Wariskan Sampah
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono lepas tim kampanye lingkungan (Foto: Dok TNI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono melepas tim pembawa pesan kampanye lingkungan “The Rising Tide 2023”. Kegiatan tersebut diselenggarakan TNI melalui Ekosistem Penanganan Lingkungan Berkelanjutan berkolaborasi dengan Mulung Parahita, berlangsung di Lapangan Benteng Jalan Pengadilan, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (9/9/2023).

Saat pelepasan, Panglima TNI didampingi Asops Panglima TNI, Kapuspen TNI, Pj Gubernur Sumut, Pangdam I/BB, Danlantamal I Belawan, Dankosek I Medan, Kapolda Sumut serta pejabat daerah lainnya.

Gerakan ‘The Rising Tide” merupakan gerakan akar rumput yang menyadari perubahan ekosistem lingkungan akibat krisis iklim yang menjadi ancaman bagi kelangsungan hingga cara hidup seluruh makhluk hidup dan bertujuan untuk mendorong aksi kerja sama berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan.

Diawali pada 2022, dengan membawa pesan #STOPWARISKANSAMPAH# Gerakan The Rising Tide dilaksanakan melalui 1293 Km Triathlon (Cycling, Swimming, Running) dari Bali menuju Jakarta selama 30 hari untuk mendorong aksi kerja sama berbagai pihak dalam menciptakan ekosistem pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis sumber (rumah tangga) dan secara kolektif telah berhasil mendorong komitmen nyata diwujudkan melalui pengolahan sampah menjadi produk kreatif yang memiliki nilai ekonomi, antara lain: Pakaian berbahan daur ulang (Sampah Plastik).

Panglima TNI berkomitmen untuk mendukung generasi muda dalam mewujudkan kelestarian lingkungan dan peran aktifnya dalam pengelolaan sampah dengan menggerakkan sinergitas 3 Matra TNI dan masyarakat melalui Gerakan The Rising Tide. The Rising Tide – A Resonance 2023 akan dilaksanakan melalui Triathlon 3141 Km dari Sabang menuju Jakarta selama 35 hari dimulai 1 September – 5 Oktober 2023 dan telah dideklarasikan pada tanggal 21 Februari 2023 di Puri Ageng Blahbatuh Bali oleh Panglima TNI.

Dalam kampanye The Rising Tide 2023, memiliki kegiatan utama 3141 Km Triathlon dari Sabang menuju Jakarta selama 35 hari. (1 September – 5 Oktober 2023), Triathlon ini terdiri dari: Bersepeda : 2392 Km (Titik Nol Sabang – Palembang), Renang: 70 Km (Selat Malaka, Danau Toba dan Selat Sunda) dan Lari : 679 Km (Palembang - Jakarta), dilakukan oleh peserta utama Triathlon (Muryansyah) beserta delapan prajurit TNI yaitu 2 personel dari Komando Operasi Khusus TNI, 2 personel dari Matra darat, 2 personel dari Matra udara dan 2 personel dari Matra Laut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191519/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-cAq5_large.jpg
Breaking News! Panglima TNI Rotasi 187 Perwira Tinggi dari 3 Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171362/panglima_tni-1b7q_large.jpg
Panglima TNI Beri Semangat Korps Kadet RI: Jangan Pandang Status, Masa Depan Ada di Tanganmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166828/istigisah-A8BN_large.jpg
Istighosah Ribuan TNI & Ustaz Adi Hidayat, Doa dan Iman Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/512/3137718/panglima_tni_melakukan_peninjauan-4gU5_large.jpg
Transformasi Prajurit TNI: Mahir Bahasa Asing, Andal Kuasai Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/337/3134827/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-qcrX_large.jpg
Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme ke Siswa SMA Taruna Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118570/masjid-HaVm_large.jpg
Panglima TNI Resmikan Masjid Jami Ar-Rohman, Ini Filosofi Kubah Baret Bintang 4 dan Menara Tongkat Komando
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement