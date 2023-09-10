Lepas Tim Kampanye Lingkungan, Panglima TNI: Stop Wariskan Sampah

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono melepas tim pembawa pesan kampanye lingkungan “The Rising Tide 2023”. Kegiatan tersebut diselenggarakan TNI melalui Ekosistem Penanganan Lingkungan Berkelanjutan berkolaborasi dengan Mulung Parahita, berlangsung di Lapangan Benteng Jalan Pengadilan, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (9/9/2023).

Saat pelepasan, Panglima TNI didampingi Asops Panglima TNI, Kapuspen TNI, Pj Gubernur Sumut, Pangdam I/BB, Danlantamal I Belawan, Dankosek I Medan, Kapolda Sumut serta pejabat daerah lainnya.

Gerakan ‘The Rising Tide” merupakan gerakan akar rumput yang menyadari perubahan ekosistem lingkungan akibat krisis iklim yang menjadi ancaman bagi kelangsungan hingga cara hidup seluruh makhluk hidup dan bertujuan untuk mendorong aksi kerja sama berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan.

Diawali pada 2022, dengan membawa pesan #STOPWARISKANSAMPAH# Gerakan The Rising Tide dilaksanakan melalui 1293 Km Triathlon (Cycling, Swimming, Running) dari Bali menuju Jakarta selama 30 hari untuk mendorong aksi kerja sama berbagai pihak dalam menciptakan ekosistem pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis sumber (rumah tangga) dan secara kolektif telah berhasil mendorong komitmen nyata diwujudkan melalui pengolahan sampah menjadi produk kreatif yang memiliki nilai ekonomi, antara lain: Pakaian berbahan daur ulang (Sampah Plastik).

Panglima TNI berkomitmen untuk mendukung generasi muda dalam mewujudkan kelestarian lingkungan dan peran aktifnya dalam pengelolaan sampah dengan menggerakkan sinergitas 3 Matra TNI dan masyarakat melalui Gerakan The Rising Tide. The Rising Tide – A Resonance 2023 akan dilaksanakan melalui Triathlon 3141 Km dari Sabang menuju Jakarta selama 35 hari dimulai 1 September – 5 Oktober 2023 dan telah dideklarasikan pada tanggal 21 Februari 2023 di Puri Ageng Blahbatuh Bali oleh Panglima TNI.

Dalam kampanye The Rising Tide 2023, memiliki kegiatan utama 3141 Km Triathlon dari Sabang menuju Jakarta selama 35 hari. (1 September – 5 Oktober 2023), Triathlon ini terdiri dari: Bersepeda : 2392 Km (Titik Nol Sabang – Palembang), Renang: 70 Km (Selat Malaka, Danau Toba dan Selat Sunda) dan Lari : 679 Km (Palembang - Jakarta), dilakukan oleh peserta utama Triathlon (Muryansyah) beserta delapan prajurit TNI yaitu 2 personel dari Komando Operasi Khusus TNI, 2 personel dari Matra darat, 2 personel dari Matra udara dan 2 personel dari Matra Laut.