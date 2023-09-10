Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Alasan Mengapa Soekarno Dekat dengan PKI

Bertold Ananda , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |01:33 WIB
3 Alasan Mengapa Soekarno Dekat dengan PKI
Ilustrasi untuk Soekarno yang dekat dengan PKI (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA- Sudah umum diketahui ada beberapa alasan mengapa Soekarno dekat dengan PKI pada masa lampau.

Namun kedekatan Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) perlu diketahui dengan benar dan tepat secara objektif. Pasalnya, PKI berubah dari sangat populer hingga sangat dibenci oleh masyarakat Indonesia karena membawa pemberontakan yang mengerikan hingga peristiwa kudeta yang mencekam yaitu G30S PKI.

Lalu di balik peristiwa berdarah satu malam tersebut ternyata Presiden RI pertama, Ir Soekarno digadang-gadang dekat dengan PKI. Tentu saja hal ini mengundang rasa penasaran publik yang penasaran akan kebenarannya hingga saat ini.

Oleh karena itu simak ulasan satu ini sebab Okezone telah merangkum beberapa sumber, Minggu (10/9/2023) terkait alasan mengapa Soekarno dekat dengan PKI.

Harus diakui ada beberapa alasan mengapa Presiden RI, Soekarno memiliki kedekatan dengan PKI. Berikut alasannya:

1. Untuk Kepentingan Politik

Alasan pertama Ir Soekarno terlibat kedekatan dengan sosok PKI yaitu untuk kepentingan politik dalam memberikan dukungan. Dalam sebuah buku Harold Crouch dalam buku Patrimonialism and Millitary Rules in Indonesia menyatakan bahwa Soekarno berusaha mendekati PKI dalam rangka menandingi kekuatan militer.

Halaman:
1 2
      
