Survei Polling Institute: Erick Thohir dan Ridwan Kamil Tertinggi Jadi Sosok Cawapres

JAKARTA - Nama Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir menjadi sosok calon wakil presiden (cawapres) tertinggi versi hasil survei dari lembaga Polling Institute.

Simulasi ini dilakukan untuk lima nama yang paling tinggi menjadi Cawapres. Erick menjadi sosok paling tinggi mencapai 24,5 persen.

Kemudian peringkat kedua yakni, Ridwan Kamil 21,1 persen. Disusul Sandiaga Salahuddin Uno 19,9 persen.

Lalu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 12,5 persen. Yang paling terakhir adalah, Khofifah Indar Parawangsa 5,5 persen.

"Pada simulasi 6 nama pilihan wakil presiden, Erick Thohir 24.5%, Ridwan Kamil 21.1%, dan Sandiaga 19.9% lebih banyak dipilih, baru kemudian AHY 12.5%, dan Khofifah 5.5%, sementara belum menjawab 16.6%," kata Peneliti Polling Institute, Kennedy Muslim dalam siarang virtual, Jakarta, Minggu (10/9/2023).

Adapun metodologi survei yang dilakukan oleh Polling Institute yakni, populasi WNI usia 17 tahun atau sudah menikah, dan memiliki telepon seluler atau sekitar 83 persen dari total populasi nasional.