Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ridwan Kamil Sosok Paling Banyak Dipilih Jadi Sosok Cawapres Ganjar Pranowo

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |20:11 WIB
Ridwan Kamil Sosok Paling Banyak Dipilih Jadi Sosok Cawapres Ganjar Pranowo
A
A
A

JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi sosok paling banyak dipilih sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam hasil survei lembaga Polling Institute. Ridwan Kamil sendiri mendapatkan sebanyak 31,7 persen.

Posisi kedua ada Sandiaga Salahuddin Uno 27,1 persen. Andika Perkasa 9,2 persen.

"Diantara tiga nama dan kemungkinan nama lainnya, Ridwan Kamil paling banyak dipilih sebagai wakil untuk mendampingi Ganjar, alasannya paling banyak karena kerjanya dinilai bagus," kata Peneliti Polling Institute, Kennedy Muslim dalam siarang virtual, Jakarta, Minggu (10/9/2023).

Sebelumnya, nama Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir menjadi sosok calon wakil presiden (cawapres) tertinggi versi hasil survei dari lembaga Polling Institute.

Simulasi ini dilakukan untuk lima nama yang paling tinggi menjadi Cawapres. Erick menjadi sosok paling tinggi mencapai 24,5 persen.

Kemudian peringkat kedua yakni, Ridwan Kamil 21,1 persen. Disusul Sandiaga Salahuddin Uno 19,9 persen.

Lalu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 12,5 persen. Yang paling terakhir adalah, Khofifah Indar Parawangsa 5,5 persen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191741//kpk-eVdi_large.jpg
Usut Kasus BJB, KPK Deteksi Aset Ridwan Kamil yang Tak Tercantum di LHKPN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/33/3191649//ridwan_kamil-TzB3_large.jpg
Akui Khilaf, Ridwan Kamil Sebut Perceraian Jadi Hak Atalia Praratya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/33/3191641//aura_kasih-yGVs_large.jpg
Aura Kasih Tak Nyaman Usai Diisukan Jadi Simpanan RK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/624/3191595//aura_kasih-czLX_large.jpg
Riwayat Pendidikan Aura Kasih Ramai Dikaitkan dengan Ridwan Kamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/33/3191576//aura_kasih-XM8F_large.jpg
Bantah Jadi Simpanan RK, Aura Kasih Siap Ambil Langkah Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/33/3191557//aura_kasih-0sa2_large.jpg
Aura Kasih Diduga Jalin Hubungan dengan Ridwan Kamil sejak 2023
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement