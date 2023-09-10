Ridwan Kamil Sosok Paling Banyak Dipilih Jadi Sosok Cawapres Ganjar Pranowo

JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi sosok paling banyak dipilih sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam hasil survei lembaga Polling Institute. Ridwan Kamil sendiri mendapatkan sebanyak 31,7 persen.

Posisi kedua ada Sandiaga Salahuddin Uno 27,1 persen. Andika Perkasa 9,2 persen.

"Diantara tiga nama dan kemungkinan nama lainnya, Ridwan Kamil paling banyak dipilih sebagai wakil untuk mendampingi Ganjar, alasannya paling banyak karena kerjanya dinilai bagus," kata Peneliti Polling Institute, Kennedy Muslim dalam siarang virtual, Jakarta, Minggu (10/9/2023).

Sebelumnya, nama Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir menjadi sosok calon wakil presiden (cawapres) tertinggi versi hasil survei dari lembaga Polling Institute.

Simulasi ini dilakukan untuk lima nama yang paling tinggi menjadi Cawapres. Erick menjadi sosok paling tinggi mencapai 24,5 persen.

Kemudian peringkat kedua yakni, Ridwan Kamil 21,1 persen. Disusul Sandiaga Salahuddin Uno 19,9 persen.

Lalu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 12,5 persen. Yang paling terakhir adalah, Khofifah Indar Parawangsa 5,5 persen.