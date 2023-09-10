Survei Polling Institute: Erick Thohir Cawapres Paling Banyak Dipilih Masyarakat

JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi pilihan teratas sebagai figur yang tepat menjadi calon wakil presiden (cawapres) dalam survei yang digelar Polling Institute.

Peneliti Polling Institute Kennedy Muslim mengatakan, mayoritas responden memilih Erick Thohir dalam dua simulasi, baik 19 nama maupun lima nama cawapres.

"Hasil simulasi pilihan 19 nama dan lima nama cawapres 2024, Erick Thohir menjadi cawapres terkuat dengan raihan 15,1 persen dan 24,5 persen," ujar Kennedy saat memaparkan hasil survei bertajuk "Peta Persaingan Capres-Cawapres dan Isu-Isu Terkini" di Jakarta, Minggu (10/9/2023).

BACA JUGA: Erick Thohir Cawapres dengan Elektabilitas Tertinggi untuk Semua Capres

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam tiga simulasi, capres yang berpasangan dengan Erick selalu menempati posisi teratas.

Seperti saat simulasi Ganjar-Erick yang mendapat 37,2 persen atau unggul dari Anies-Yenny Wahid sebesar 16,0 persen dan Prabowo-Muhaimin dengan 35,1 persen.

"Dalam simulasi dua pasangan, Erick Thohir dan pasangan selalu unggul jauh di atas pasangan lain," ungkap Kennedy.