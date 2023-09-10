Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Olah TKP, Polisi Dalami Kehidupan Anak-Ibu yang Ditemukan Jadi Kerangka di Depok

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |00:12 WIB
Olah TKP, Polisi Dalami Kehidupan Anak-Ibu yang Ditemukan Jadi Kerangka di Depok
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya telah menyelesaikan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di rumah GA (64) dan DA (38), ibu dan anak yang ditemukan telah menjadi kerangka di rumahnya kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat.

Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Samian mengatakan, pihaknya masih akan terus mendalami hasil dari olah TKP hari ini bersama tim asosiasi psikologi forensik (Apsifor), Asosiasi Psikologi Forensik, kesehatan forensik serta Biddokkes Polda Metro Jaya.

"Kita melihat dari TKP, kita lihat pola kehidupan dari korban, dan juga pola profil kesehatan dari korban yang kita harapkan bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi," ujar Samian kepada wartawan, Sabtu (9/9/2023).

Samian menambahkan, pihaknya juga telah mengamankan beberapa dokumen guna mengungkap kasus tersebut. Namun, pihaknya belum mau membeberkan apa saja dokumen tersebut.

"Ada beberapa dokumen yang tentunya kita amankan, yang tentunya kita harapkan menjadi petunjuk dalam penyelidikan ini," paparnya.

"Tentunya dokumen dokumen yang terkait," pungkasnya.

Diketahui, Geger penemuan jasad mayat seorang ibu berinisial GA (64) dan anak laki-lakinya berinisial DA (38) dalam keadaan membusuk dan tinggal tulang serta tengkorak di perumahan elite kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat pada Kamis 7 September 2023 pagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement