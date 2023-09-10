Olah TKP, Polisi Dalami Kehidupan Anak-Ibu yang Ditemukan Jadi Kerangka di Depok

JAKARTA - Polda Metro Jaya telah menyelesaikan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di rumah GA (64) dan DA (38), ibu dan anak yang ditemukan telah menjadi kerangka di rumahnya kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat.

Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Samian mengatakan, pihaknya masih akan terus mendalami hasil dari olah TKP hari ini bersama tim asosiasi psikologi forensik (Apsifor), Asosiasi Psikologi Forensik, kesehatan forensik serta Biddokkes Polda Metro Jaya.

"Kita melihat dari TKP, kita lihat pola kehidupan dari korban, dan juga pola profil kesehatan dari korban yang kita harapkan bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi," ujar Samian kepada wartawan, Sabtu (9/9/2023).

Samian menambahkan, pihaknya juga telah mengamankan beberapa dokumen guna mengungkap kasus tersebut. Namun, pihaknya belum mau membeberkan apa saja dokumen tersebut.

"Ada beberapa dokumen yang tentunya kita amankan, yang tentunya kita harapkan menjadi petunjuk dalam penyelidikan ini," paparnya.

"Tentunya dokumen dokumen yang terkait," pungkasnya.

Diketahui, Geger penemuan jasad mayat seorang ibu berinisial GA (64) dan anak laki-lakinya berinisial DA (38) dalam keadaan membusuk dan tinggal tulang serta tengkorak di perumahan elite kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat pada Kamis 7 September 2023 pagi.