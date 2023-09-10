Viral Remaja Tawuran di Tanjung Priok, 1 Orang Berdarah-darah Dibacok

JAKARTA - Aksi tawuran remaja terjadi di Jalan Papanggo 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (9/9/2023) dini hari. Dua kelompok remaja terlihat saling serang dengan menggunakan senjata tajam dan bambu.

Dalam video amatir yang direkam warga, menunjukan dua kelompok remaja saling menyerang. Bahkan dari aksi ini, ada salah satu remaja yang terpeleset dan terjatuh hingga menjadi bulan-bulanan lawannya.

Pemuda berbaju merah ini terjatuh saat akan mundur dari kejaran lawan tawurannya. Melihat ada sasaran empuk, pihak lawan pun mengeroyok remaja ini dengan senjata senjata yang mereka bawa.

Salah satu warga setempat, Rafi mengatakan insiden tawuran ini terjadi sekitar pukul 03.00 WIB dini hari tadi. Atas kejadian ini, satu remaja terluka parah dan badannya berdarah-darah akibat terkena bacokan celurit.

"Sekitar jam 3 kurang, lagi pada nongkrong mereka lagi ramai-ramai nongkrong situ, terus kita ke depan kan, langsung pada ribut aja di depan. Dia sendirian, dibacokin enam orang orang. Ada yang pakai bambu, busur panah, celurit," ucap Rafi.