Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Remaja Tawuran di Tanjung Priok, 1 Orang Berdarah-darah Dibacok

Yohannes Tobing , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |00:36 WIB
Viral Remaja Tawuran di Tanjung Priok, 1 Orang Berdarah-darah Dibacok
Viral tawuran di Tanjung Priok, Jakarta Utara (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Aksi tawuran remaja terjadi di Jalan Papanggo 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (9/9/2023) dini hari. Dua kelompok remaja terlihat saling serang dengan menggunakan senjata tajam dan bambu.

Dalam video amatir yang direkam warga, menunjukan dua kelompok remaja saling menyerang. Bahkan dari aksi ini, ada salah satu remaja yang terpeleset dan terjatuh hingga menjadi bulan-bulanan lawannya.

Pemuda berbaju merah ini terjatuh saat akan mundur dari kejaran lawan tawurannya. Melihat ada sasaran empuk, pihak lawan pun mengeroyok remaja ini dengan senjata senjata yang mereka bawa.

Salah satu warga setempat, Rafi mengatakan insiden tawuran ini terjadi sekitar pukul 03.00 WIB dini hari tadi. Atas kejadian ini, satu remaja terluka parah dan badannya berdarah-darah akibat terkena bacokan celurit.

"Sekitar jam 3 kurang, lagi pada nongkrong mereka lagi ramai-ramai nongkrong situ, terus kita ke depan kan, langsung pada ribut aja di depan. Dia sendirian, dibacokin enam orang orang. Ada yang pakai bambu, busur panah, celurit," ucap Rafi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191350/viral-v5xK_large.jpg
Viral Penumpang Dimaki Emak-Emak karena Rebutan Kursi, Begini Reaksi TransJakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191335/viral-fICN_large.jpg
Ini Ramalan Baba Vanga untuk Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190057/viral-cU73_large.jpg
Resbob di-DO dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Buntut Hina Persib dan Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190039/resbob-NvW0_large.jpg
Youtuber Resbob Ditangkap Terkait Dugaan Hina Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189318/viral-ZcxN_large.jpg
Viral Pejabat Pemkot Tangsel Bikin Acara di Bandung, Sekda: Kegiatan Leadership!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188694/viral-SrH4_large.jpg
Pergi Umrah saat Bencana, Bupati Aceh Selatan: Saya Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement