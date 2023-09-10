Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kerap Dilanda Kekeringan, Pemkab Bekasi Bakal Pasang Pipa PDAM dan Buat Sumur Satelit

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |07:48 WIB
Kerap Dilanda Kekeringan, Pemkab Bekasi Bakal Pasang Pipa PDAM dan Buat Sumur Satelit
Pemkab Bekasi bakal salurkan pipa PDAM dan bikin sumur satelit (Foto: Reuters)
A
A
A

 

BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mempersiapkan solusi jangka panjang atas bencana kekeringan yang kerap melanda wilayah Kabupaten Bekasi. Adapun rumah-rumah warga akan disambungkan pipa PDAM.

Sementara, Pemkab Bekasi juga akan membangun sumur satelit. Sumur itu utamanya akan dibangun di kecamatan Tarumajaya.

“Beberapa desa di Kecamatan Cibarusah sudah mengarah pada solusi permanen dengan memasang pipa dari PDAM. Kemudian di Kecamatan Tarumajaya saat ini tengah dibangun tiga sumur satelit,” kata Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan dalam keterangannya, Minggu (10/9/2023).

Dani menjelaskan wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Bekasi saat ini terus berkurang. Kendati demikian, pihaknya memastikan akan terus memfasilitasi pendistribusian air bersih.

“Memang dari sisi jumlah desa dan kecamatan yang terdampak sudah berkurang. Tapi semuanya masih dalam layanan air bersih,” ujarnya.

