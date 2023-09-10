Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Olah TKP Kasus Mayat Ibu dan Anak di Depok, Polisi Amankan Dokumen

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |10:19 WIB
Olah TKP Kasus Mayat Ibu dan Anak di Depok, Polisi Amankan Dokumen
Lokasi penemuan mayat di perumahan depok (foto: MPI/Refi)
JAKARTA - Tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Psikologi Forensik (Apsifor), menemukan barang bukti baru setelah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah penemuan kerangka ibu dan anaknya di Cinere, Depok.

Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Samian mengatakan, tim melakukan penyelidikan induksi dengan kita melihat TKP korban, pola kehidupan korban, dan juga pola profil kesehatan dari korban. Semua dilakukan untuk dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

Samian mengatakan, dalam olah TKP pihaknya kembali mengamakan sejumlah barang bukti baru dari rumah lokasi penemuan dua kerangka manusia tersebut. Barang bukti tersebut berupa dokumen atau catatan yang diharapkan menjadi petunjuk baru yang dapat membuat terang kasus misterius tersebut.

"Ada beberapa dokumen yang tentunya kita amankan, yang tentunya kita harapkan menjadi petunjuk dalam penyelidikan ini," ungkap Samian, Minggu (10/9/2023).

Lanjut Samian, dokumen yang diamankan tersebut saling terkait, seperti catatan-catatan dan juga bukti bukti pembayaran. Hanya saja, dia masih belum dapat membeberkan secara detail terkait isi dari dokumen atau catatan yang ditemukan tersebut.

Halaman:
1 2
      
