Usai Pengamanan KTT Asean, Anggota Polantas Polres Jaksel Meninggal Dunia Setelah Kecelakaan

JAKARTA - Seorang anggota Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan, Iptu Jarot Ripiyanto meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan lalu lintas di wilayah Jalan Letjen MT Haryono, Jakarta Timur. Korban meninggal usai melakukan pengamanan KTT ASEAN ke-43.

"Meninggal dunia kecelakaan lalu lintas, pada saat sedang bertugas pengamanan KTT ASEAN. Habis pengamanan di objek strategis (akomodasinya USA). Baru selesai turun piket shift siang," kata Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Bayu Marfiando saat dihubungi, Minggu (10/9/2023).

Bayu mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (8/9/202) pukul 14.50 WIB. Mulanya korban melaju dengan sepeda motornya dari arah barat menuju timur di Jalan Jalan Letjen MT Haryono. Sesampainya di lokasi kejadian, korban terserempet bumper kendaraan roda empat hingga terjatuh.

"Kendaraan sepeda motor berpindah lajur ke kanan dan terserempet bumper depan sebelah kiri kendaraan minibus toyota innova," ujarnya.