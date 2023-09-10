Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sadis! Suami Gorok Leher Istrinya di Depan Anak

Ade Suhardi , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |15:57 WIB
BEKASI - Seorang pria berinisial N (25) tega menggorok leher istrinya berinisial M (24), di rumah kontrakan Jalan Cikedokan, Kampung Cikedokan, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Tragisnya lagi, pembunuhan itu terjadi di depan, kedua anaknya yang masih balita.

Pelaku yakni suami korban, sudah ditangkap setelah menyerahkan diri ke Polsek Cikarang Barat. Peristiwa pembunuhan itu bermula diketahui ketika ibu korban mendatangi rumah kontrakan pada Sabtu (9/9/2023) dini hari sekira pukul 01.30 WIB. Saat itu dia melihat anaknya sudah tergeletak tak bernyawa di atas kasur.

"Saya dibangunin anak saya, dia dengar karena digedor-gedor sama si ibu korban, saya keluar, begitu saya samperin kondisi ibunya sudah histeris, pak tolong pak, mega kayaknya sudah enggak ada, minta tolong dicek," ucap Muki (41), pemilik kontrakan.

Guna memastikan itu, Mukti bersama penghuni kontrakan lainnya, ia langsung mengecek ke dalam kontrakan korban. Saat dicek, ternyata korban sudah meninggal dunia.

"Posisinya korban di atas kasur dan diselimutin, ada luka di bagian leher, dan kalau muka emang sudah kelihatan lebam," katanya.

Saat itu, ia melihat tidak ada bercak darah yang terlihat saat masuk ke dalam rumah kontrakan korban. Diduga pelaku sudah membersihkan darah korban yang berceceran di lantai.

"Tapi kayak darah di mana-mana gitu enggak ada, sebelumnya memang sudah dibersihin sama suaminya," kata Dia.

Halaman:
1 2
      
