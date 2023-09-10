Pemkot Tangsel Gelar Acara Marathon, 5.000 Warga Tumpah Ruah di Jalanan

SERPONG - Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar acara Tangsel Marathon 2023. Antusiasme peserta disebut meningkat pesat dibanding tahun sebelumnya.

Dimana tahun ini jumlah peserta mencapai 5.000 dan diikuti oleh peserta dari internasional.

Keberhasilan tersebut, mendapatkan pujian dari salah satu peserta bernama Rina dari Jakarta, ia mengaku baru pertama kali mengikuti Tangsel Marathon, dan mendapatkan pengalaman yang luar biasa.

"So far racenya rapih, water station juga luar biasa banyak, dari awal sampai akhir rapih dan aman," ucapnya.

Bahkan ia merasa tak khawatir di tengah isu polusi yang sedang merebak, ia mengaku justru kondisi di lapangan sangatlah aman dan nyaman untuk menghirup udara di wilayah Tangerang Selatan.

"Udara di sini lebih aman dibanding tetangga sebelah, aman banget pokoknya Tangsel Marathon," pujinya.

Hal senada juga disampaikan Wahyu asal Kota Tangerang, baginya ini merupakan pengalaman yang kedua mengikuti Tangsel Marathon dan merasakan sensasi yang jauh lebih menarik.

Ia juga tidak mengkhawatirkan soal polusi udara yang tengah beredar, karena nyatanya begitu aman ketika berlari di Tangerang Selatan.

"Ini yang kedua, tahun lalu saya ikut yang 5K dan sekarang 21K. Udaranya cukup baik, walaupun di tengah isu polusi, ini aman banget," ucapnya.