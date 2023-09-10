Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemkot Tangsel Gelar Acara Marathon, 5.000 Warga Tumpah Ruah di Jalanan

Hambali , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |16:23 WIB
Pemkot Tangsel Gelar Acara Marathon, 5.000 Warga Tumpah Ruah di Jalanan
A
A
A

SERPONG - Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar acara Tangsel Marathon 2023. Antusiasme peserta disebut meningkat pesat dibanding tahun sebelumnya.

Dimana tahun ini jumlah peserta mencapai 5.000 dan diikuti oleh peserta dari internasional.

Keberhasilan tersebut, mendapatkan pujian dari salah satu peserta bernama Rina dari Jakarta, ia mengaku baru pertama kali mengikuti Tangsel Marathon, dan mendapatkan pengalaman yang luar biasa.

"So far racenya rapih, water station juga luar biasa banyak, dari awal sampai akhir rapih dan aman," ucapnya.

Bahkan ia merasa tak khawatir di tengah isu polusi yang sedang merebak, ia mengaku justru kondisi di lapangan sangatlah aman dan nyaman untuk menghirup udara di wilayah Tangerang Selatan.

"Udara di sini lebih aman dibanding tetangga sebelah, aman banget pokoknya Tangsel Marathon," pujinya.

Hal senada juga disampaikan Wahyu asal Kota Tangerang, baginya ini merupakan pengalaman yang kedua mengikuti Tangsel Marathon dan merasakan sensasi yang jauh lebih menarik.

Ia juga tidak mengkhawatirkan soal polusi udara yang tengah beredar, karena nyatanya begitu aman ketika berlari di Tangerang Selatan.

"Ini yang kedua, tahun lalu saya ikut yang 5K dan sekarang 21K. Udaranya cukup baik, walaupun di tengah isu polusi, ini aman banget," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Marathon Pemkot Tangsel
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/43/3190655//robi_syianturi-Pua3_large.jpg
Kisah Robi Syianturi, Tukar Keringat Emas SEA Games 2025 demi Ringankan Duka Korban Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190161//sampah_penuhi_jalan_utama_tangsel-y1BN_large.jpg
Sampah Menggunung di Tangsel, Emak-Emak Serukan Buang ke Kantor Wali Kota!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190151//tumpukan_sampah_ditutupi_terpal_di_ciputat-uRBV_large.png
Pemkot Tangsel Minta Maaf soal Tumpukan Sampah, Janji Angkut Sebelum Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190142//pemkot_tangsel_semprot_penghilang_bau-7M9A_large.png
Tangani Tumpukan Sampah, Pemkot Tangsel Pakai Terpal hingga Semprot Penghilang Bau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3190021//robi_syianturi-6M58_large.jpg
Robi Syianturi Wujudkan Mimpi di SEA Games 2025: Medali Emas Marathon untuk Indonesia dan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/629/3176606//rayanza-QyjE_large.jpg
4 Potret Gemas Rayyanza Ikutan Lomba Marathon Kids, Pamer Medali!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement