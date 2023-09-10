Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waduh! 12 Santri dan Guru Tersesat di Perbukitan Curug Kembar

Wildan Hidayat , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |22:48 WIB
Waduh! 12 Santri dan Guru Tersesat di Perbukitan Curug Kembar
Proses pencarian santri tersesat di Curug Kembar. (Foto: Wildan Hidayat)
A
A
A

BOGOR - Tim Sar Gabungan melakukan pencarian terhadap 12 orang santri dan guru yang hilang di perbukitan Curug Kembar yang berada di kawasan Batulayang, Kecamatan Megamemdung, Kabupaten Bogor, Minggu (10/9/2023) siang.

Penyisiran dilakukan disejumlah lokasi dengan mencari jejak pijakan ke-12 orang santri beserta gurunya yang berasal dari salah satu pondok pesantren modern itu.

BACA JUGA:

Gunakan Aplikasi Penunjuk Arah, Mobil Ini Tersesat Masuk ke Tengah Sawah 

Anggota Tim SAR, Alan mengatakan, setelah lima jam lebih melakukan pencarian, tim akhirnya menemukan kedua belas orang tersebut di dalam perbukitan dengan kondisi lemas dan kebingungan mencari jalan pulang.

“Setelah ditemukan Tim SAR langsung mengevakuasi mereka ke lokasi pengamanan perhutani untuk menjalani perawatan,” ucap Alan, Minggu.

BACA JUGA:

Aneh Tapi Nyata, Mobil Google Maps Tersesat Jalan Buntu Perkebunan Tebu di Malang 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, lanjut Alan, ke-12 santri dan guru tersebut melakukan lintas alam di sekitar perbukitan Curug Kembar. Namun saat akan melakukan perjalanan pulang mereķa mengambil jalan lain hingga akhirnya dinyatakan tersesat.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171022/orang_hilang-5aYN_large.jpg
Eko-Bima Ditemukan Usai Dikabarkan Hilang Pascademo, Ini Kata Lemkapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170890/orang_hilang-A7WP_large.jpg
Sempat Dikabarkan Hilang, Polisi Pastikan Kondisi Eko-Bima Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170568/trunoyudo-TdxL_large.jpg
Polisi Buka Suara Soal Orang Hilang Pasca Demo Ricuh Akhir Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170554/yusril-FUaA_large.jpg
Yusril Sebut Bima Permana Putra, Orang Hilang yang Dilaporkan KontraS Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168195/orang_hilang-CVPS_large.jpg
KontraS Terima Laporan 10 Orang Hilang, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/519/3145947/kusnadi-fqkn_large.jpg
Sempat Dikabarkan Hilang, Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Ternyata Pergi Berobat ke Madura
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement