Waduh! 12 Santri dan Guru Tersesat di Perbukitan Curug Kembar

BOGOR - Tim Sar Gabungan melakukan pencarian terhadap 12 orang santri dan guru yang hilang di perbukitan Curug Kembar yang berada di kawasan Batulayang, Kecamatan Megamemdung, Kabupaten Bogor, Minggu (10/9/2023) siang.

Penyisiran dilakukan disejumlah lokasi dengan mencari jejak pijakan ke-12 orang santri beserta gurunya yang berasal dari salah satu pondok pesantren modern itu.

Anggota Tim SAR, Alan mengatakan, setelah lima jam lebih melakukan pencarian, tim akhirnya menemukan kedua belas orang tersebut di dalam perbukitan dengan kondisi lemas dan kebingungan mencari jalan pulang.

“Setelah ditemukan Tim SAR langsung mengevakuasi mereka ke lokasi pengamanan perhutani untuk menjalani perawatan,” ucap Alan, Minggu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, lanjut Alan, ke-12 santri dan guru tersebut melakukan lintas alam di sekitar perbukitan Curug Kembar. Namun saat akan melakukan perjalanan pulang mereķa mengambil jalan lain hingga akhirnya dinyatakan tersesat.

