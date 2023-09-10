Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran di Batu Jaya Kota Tangerang, Gudang Karoseri Hangus Terbakar

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |23:08 WIB
Kebakaran di Batu Jaya Kota Tangerang, Gudang Karoseri Hangus Terbakar
Kebakaran gudang di Kota Tangerang. (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

BANTEN - Kebakaran hebat terjadi di Jalan Garuda, Kelurahan Batu Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten, Minggu (10/9/2023). Si jago merah diduga menghanguskan gudang karoseri.

Berdasarkan unggahan akun Instagram @infotangerangkota, api berkobar dengan besar dan dalam cakupan yang cukup luas. Asap hitam pekat pun membumbung tinggi.

 BACA JUGA:

Pada narasi video tersebut, warga menyebutkan kebakaran mulai terjadi pada pukul 20.15 WIB.

"Kebakaran di Jalan Garuda, Kelurahan Batu Jaya, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, pada pukul 20.15 WIB," ujar warga dalam unggahan tersebut.

BACA JUGA:

Kebakaran Melahap Gudang Pengolahan Meubel di Legok Tangerang 

"Sepertinya ini gudang karoseri atau sejenisnya," sambungnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
