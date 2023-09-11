Gempa M3,3 Guncang Malang Jawa Timur

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,3 mengguncang wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Senin (11/9/2023) sekira pukul 07.51 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 8.73 Lintang Selatan - 112.82 Bujur Timur.

"Gempa Mag:3.3, 11-Sep-2023 07:51:58WIB, Lok:8.73LS, 112.82BT (71 km Tenggara KAB-MALANG-JATIM), Kedlmn:98 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)