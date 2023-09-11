Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berbagai Jenis Handphone Hasil Rampasan Para Koruptor Dilelang KPK

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |08:12 WIB
Berbagai Jenis Handphone Hasil Rampasan Para Koruptor Dilelang KPK
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang berbagai jenis handphone hasil rampasan dari para terpidana kasus korupsi. Para terpidana korupsi tersebut yakni, mantan Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna; mantan Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo.

Kemudian, mantan Komisaris Utama PT Alfa Berdikari Group, Recky Suhartono Godiman serta eks Direktur PT Raja Muda Indonesia, Hengky Thiono. KPK melelang barang rampasan para koruptor tersebut setelah putusan pengadilan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

 BACA JUGA:

"KPK bersama dan melalui KPKNL Jakarta Ill akan melaksanakan lelang barang rampasan dengan metode penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (eauction)," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (11/9/2023).

Adapun barang rampasan yang bakal dilelang yakni sebagai berikut :

1. Dijual dalam satu paket berupa lima unit handphone dengan harga limit Rp7.752.000 dan uang jaminan Rp2.325.000 dengan rincian yakni, satu handphone Samsung Galaxy Fold; satu handphone merek Nokia Model RM-1172; satu handphone merek Samsung; satu handphone merek Oppo F7; satu handphone merek Samsung Galaxy A70.

2. Dijual dalam satu paket berupa empat unit handphone dengan harga limit Rp9.398.000 dan uang jaminan Rp2.820.000 dengan rincian satu handphone merk Samsung; satu handphone merek iPhone 11 Pro warna hitam; satu unit handphone Apple 7 plus; satu unit handphone merek Samsung tipe Galaxy SI 0+.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068636/kpk-OsrY_large.jpg
Dewas Diminta Segera Usut Tuntas Laporan terhadap Alexander Marwata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068311/kpk-ZYuq_large.jpg
Diduga Bertemu Tersangka Gratifikasi, Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068023/kpk_tahan_tersangka_dugaan_korupsi_proyek_bandung_smart_city-3Yw0_large.jpg
KPK Ungkap Sekda Ema Sumarna Terima Rp1 Miliar di Kasus Proyek Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068005/juru_bicara_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-c136_large.jpg
KPK Cegah 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi IUP di Kaltim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068004/jubir_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-e0Ga_large.jpg
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengurusan Izin Usaha Pertambangan di Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066007/kpk-2OKX_large.jpg
PK Mardani Maming, Eks Penyidik KPK: Hakim Harus Tegas Jangan Ringankan Hukuman!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement