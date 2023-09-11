Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Maruf Ingatkan Jangan Terjerumus Wani Piro di Pemilu 2024

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |08:21 WIB
Wapres Maruf Ingatkan Jangan Terjerumus Wani Piro di Pemilu 2024
Wapres Ma'ruf Amin (foto: Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengingatkan masyarakat dalam memilih pemimpin tidak terjerumus para praktik ketidakjujuran seperti politik uang “wani piro” pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Wapres juga memaparkan peran serta yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam upaya menyukseskan jalannya Pemilu. Di antaranya dengan tidak turut tenggelam dalam perputaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang mungkin terjadi saat kampanye.

“Tentu calon itu kan baik, kalau sudah lolos verifikasi, dia menjadi calon kan baik. Nah, bagaimana masyarakat itu memilih yang terbaik,” kata Wapres dalam keterangannya, Senin (11/9/2023).

“Jangan sampai (terjerumus) kepada wani piro, tetapi benar-benar dari hati yang murni memilih pemimpin yang terbaik karena itu adalah kewajiban kita untuk mungkin menunjuk atau menetapkan, menjadikan pemimpin yang terbaik buat bangsa kita,” tambahnya.

Telusuri berita news lainnya
