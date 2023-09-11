Yudi Saputra, WNI yang Hilang di Los Angeles Telah Ditemukan

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melaporkan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Yudi Saputra yang hilang di Los Angeles, California, Amerika Serikat (AS) kini telah ditemukan. Mahasiswa California International University ditemukan dalam kondisi sehat dan aman.

"YS, seorang WNI di Los Angeles yang dilaporkan hilang, telah berhasil ditemukan oleh pihak keluarga. Secara fisik, YS dalam kondisi sehat dan aman," kata Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha dalam keterangannya, Senin (11/9/2023).

BACA JUGA:

Adapun, KJRI LA menyatakan bahwa hilangnya Yudi tidak terkait dengan tindakan kriminalitas. "Setelah dilakukan pendalaman, hilangnya YS tidak terkait dengan tindak kriminalitas," katanya.

Sehingga, pihak keluarga yang didampingi KJRI LA resmi mencabut laporan LAPD dan kasus telah ditutup.

BACA JUGA:

"Dengan ditemukannya YS, pihak keluarga didampingi KJRI LA akan mencabut laporan missing person di LAPD dan kasus dinyatakan ditutup," tuturnya.

Sebelumnya, Yudi dinyatakan hilang usai mengantar makanan saat menjadi driver uber.