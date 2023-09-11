Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Yudi Saputra, WNI yang Hilang di Los Angeles Telah Ditemukan

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |09:24 WIB
Yudi Saputra, WNI yang Hilang di Los Angeles Telah Ditemukan
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melaporkan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Yudi Saputra yang hilang di Los Angeles, California, Amerika Serikat (AS) kini telah ditemukan. Mahasiswa California International University ditemukan dalam kondisi sehat dan aman.

"YS, seorang WNI di Los Angeles yang dilaporkan hilang, telah berhasil ditemukan oleh pihak keluarga. Secara fisik, YS dalam kondisi sehat dan aman," kata Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha dalam keterangannya, Senin (11/9/2023).

 BACA JUGA:

Adapun, KJRI LA menyatakan bahwa hilangnya Yudi tidak terkait dengan tindakan kriminalitas. "Setelah dilakukan pendalaman, hilangnya YS tidak terkait dengan tindak kriminalitas," katanya.

Sehingga, pihak keluarga yang didampingi KJRI LA resmi mencabut laporan LAPD dan kasus telah ditutup.

 BACA JUGA:

"Dengan ditemukannya YS, pihak keluarga didampingi KJRI LA akan mencabut laporan missing person di LAPD dan kasus dinyatakan ditutup," tuturnya.

Sebelumnya, Yudi dinyatakan hilang usai mengantar makanan saat menjadi driver uber.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171022/orang_hilang-5aYN_large.jpg
Eko-Bima Ditemukan Usai Dikabarkan Hilang Pascademo, Ini Kata Lemkapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170890/orang_hilang-A7WP_large.jpg
Sempat Dikabarkan Hilang, Polisi Pastikan Kondisi Eko-Bima Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170568/trunoyudo-TdxL_large.jpg
Polisi Buka Suara Soal Orang Hilang Pasca Demo Ricuh Akhir Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170554/yusril-FUaA_large.jpg
Yusril Sebut Bima Permana Putra, Orang Hilang yang Dilaporkan KontraS Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168195/orang_hilang-CVPS_large.jpg
KontraS Terima Laporan 10 Orang Hilang, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/519/3145947/kusnadi-fqkn_large.jpg
Sempat Dikabarkan Hilang, Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Ternyata Pergi Berobat ke Madura
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement