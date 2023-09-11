Menteri PUPR Basuki Bisa Jadi Alternatif Cawapres Ganjar Pranowo

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono disebut bisa jadi alternatif Cawapres Ganjar Pranowo (Foto : MNC Media)

JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bisa jadi alternatif Cawapres berdampingan dengan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan Direktur eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya.

Selain Basuki, dirinya juga menyebut nama Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sebagai Cawapres alternatif untuk Ganjar Pranowo. Menurut Yunarto, Basuki dan Sri Mulyani adalah 2 sosok yang tepat untuk melambangkan keberlanjutan presiden Joko Widodo, sesuatu yang seringkali digaungkan oleh Ganjar.

“Kalau bicara keberlanjutan Jokowi, harusnya bursa Cawapres diisi oleh Basuki Hadimuljono dan Sri Mulyani.” ujar Yunarto dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (11/9/2023).

Sebelumunya, Basuki Hadimuljono memang telah masuk ke dalam bursa calon wakil presiden di internal PDI Perjuangan.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto juga memuji kinerja Basuki yang ia anggap sangat positif dan banyak daerah yang mengalami kemajuan infrastruktur di bawah Basuki

"Karena Beliau, ada dari daerah-daerah Aceh mengalami kemajuan, Papua mengalami kemajuan, Sumatera, Palembang mengalami kemajuan karena pembangunan infrastruktur. Kemudian, NTT mengalami kemajuan. Kemudian, ada yang mengusulkan Pak Basuki, yang oleh Pak Jokowi dikatakan sebagai bapak infrastruktur," ujar Hasto.