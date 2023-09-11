KPK Panggil Ulang Eks Dirut Sarana Jaya Agus Himawan Terkait Korupsi Tanah Pulo Gebang

JAKARTA - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya, Agus Himawan Widiyanto pada Kamis, 14 September 2023, pekan ini.

Agus dijadwal ulang pemeriksaannya karena ia tidak hadir pada panggilan Kamis, 7 September 2023. Sedianya, pria yang saat ini menjabat sebagai Dirut Perumda Pasar Jaya tersebut bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.

"Agus Himawan Widiyanto (mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya), saksi tidak hadir dan dijadwal ulang pada Kamis (14/9)," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (11/9/2023).

Selain Agus Himawan, KPK juga menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap mantan Pegawai PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Eka Putri Noviyanti. Eka Putri dijadwal ulang pemeriksaannya pada Senin, 18 September 2023, pekan depan.

"Eka Putri Noviyanti (mantan Pegawai PT. Aldira Berkah Abadi Makmur/ swasta), saksi tidak hadir dan dijadwal ulang pada Senin (18/9)," jelas Ali.

Belum diketahui apa yang ingin digali penyidik dari keterangan kedua saksi tersebut. Namun, KPK sangat membutuhkan keterangan keduanya untuk kasus korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang ini. Oleh karenanya, KPK mengingatkan keduanya agar kooperatif.