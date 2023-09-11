Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Panggil Ulang Eks Dirut Sarana Jaya Agus Himawan Terkait Korupsi Tanah Pulo Gebang

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |10:24 WIB
KPK Panggil Ulang Eks Dirut Sarana Jaya Agus Himawan Terkait Korupsi Tanah Pulo Gebang
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya, Agus Himawan Widiyanto pada Kamis, 14 September 2023, pekan ini.

Agus dijadwal ulang pemeriksaannya karena ia tidak hadir pada panggilan Kamis, 7 September 2023. Sedianya, pria yang saat ini menjabat sebagai Dirut Perumda Pasar Jaya tersebut bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.

"Agus Himawan Widiyanto (mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya), saksi tidak hadir dan dijadwal ulang pada Kamis (14/9)," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (11/9/2023).

Selain Agus Himawan, KPK juga menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap mantan Pegawai PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Eka Putri Noviyanti. Eka Putri dijadwal ulang pemeriksaannya pada Senin, 18 September 2023, pekan depan.

"Eka Putri Noviyanti (mantan Pegawai PT. Aldira Berkah Abadi Makmur/ swasta), saksi tidak hadir dan dijadwal ulang pada Senin (18/9)," jelas Ali.

Belum diketahui apa yang ingin digali penyidik dari keterangan kedua saksi tersebut. Namun, KPK sangat membutuhkan keterangan keduanya untuk kasus korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang ini. Oleh karenanya, KPK mengingatkan keduanya agar kooperatif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038618/4-fakta-kpk-tetapkan-9-tersangka-kasus-mega-korupsi-proyek-pengerukan-pelabuhan-pyeNc3TlIL.jpeg
4 Fakta KPK Tetapkan 9 Tersangka Kasus Mega Korupsi Proyek Pengerukan Pelabuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037946/kejagung-kebut-berkas-4-tersangka-korupsi-timah-yang-belum-rampung-0yfQn3Hwe9.jpg
Kejagung Kebut Berkas 4 Tersangka Korupsi Timah yang Belum Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036860/5-fakta-korupsi-109-ton-emas-antam-13-orang-jadi-tersangka-utXkZXFeuw.jpg
5 Fakta Korupsi 109 Ton Emas Antam, 13 Orang Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036586/bareskrim-sita-dokumen-barbuk-dugaan-korupsi-pt-spr-xgj6ukY6o7.jpg
Bareskrim Sita Dokumen Barbuk Dugaan Korupsi PT SPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036503/rugikan-negara-rp1-4-miliar-3-tersangka-korupsi-bantuan-cetak-sawah-di-jambi-ditahan-IeBo7AaLNN.jpg
Rugikan Negara Rp1,4 Miliar, 3 Tersangka Korupsi Bantuan Cetak Sawah di Jambi Ditahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036394/jumat-keramat-wali-kota-semarang-tersangka-BGMIjr1YoE.jpg
Jumat Keramat, Wali Kota Semarang Tersangka?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement