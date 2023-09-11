Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tinjau Stok Beras di Bulog Dramaga Bogor, Jokowi Disambut Meriah Anak Sekolah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |10:43 WIB
Tinjau Stok Beras di Bulog Dramaga Bogor, Jokowi Disambut Meriah Anak Sekolah
Presiden Joko Widodo di Bogor (foto: MPI/Putra RA)
A
A
A

BOGOR - Presiden Joko Widodo mendatangi gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Senin (11/9/2023).

Presiden Jokowi dijadwalkan meninjau stok beras sekaligus menyerahkan bantuan beras kepada warga.

Pantauan MNC Portal, Presiden Jokowi memasuki di gudang Bulog Dramaga sekira pukul 09.28 WIB. Kedatangan Jokowi disambut meriah oleh warga dan siswa siswi yang sudah menunggu di pinggir jalan.

"Pak Jokowi," teriak warga di lokasi.

Tampak Presiden Jokowi membuka kaca mobil sambil memberikan kaos. Jokowi dan rombongan langsung masuk ke dalam gudang Bulog Dramaga.

Dalam kunjungan kali ini, Presiden Jokowi juga dijadwalkan didampingi oleh Kepala Bulog, Mensesneg, Menteri BUMN, Bupati Bogor dan lainnya.

(Awaludin)

      

