HOME NEWS NASIONAL

Jelang Pemilu 2024, Wapres: Waspadai Hoaks Sumber Utama Konflik

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |15:37 WIB
Jelang Pemilu 2024, Wapres: Waspadai Hoaks Sumber Utama Konflik
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres BPMI)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berita bohong atau hoaks yang menjadi sumber utama konflik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Yang diwaspadai sekarang itu hoaks itu. Hoaks itu bisa saja sebenarnya tidak ada, sumbernya tidak ada, tapi itu cuman dibuat gitu kan, ya diciptakan konten waktu itu oleh pihak-pihak tertentu yang mengadu domba kan. Itu akan menjadi sumber utama terjadinya konflik di kalangan masyarakat,” kata Wapres melalui YouTube Sekretariat Wakil Presiden, Senin (11/9/2023).

Wapres pun mengingatkan hoaks juga membuat stabilitas bangsa dan negara menjadi terganggu, terutama menjelang Pemilu. “Jadi stabilitas harus kita jaga khususnya dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi termasuk hoaks, pemicu disintegrasi bangsa dalam menyongsong Pemilu 2024.”

Lebih lanjut, Wapres mengatakan bahwa kontestasi Pemilu bukan baru pertama kali dilaksanakan. Bahkan, masyarakat sudah sering diberikan arahan-arahan ataupun aturan-aturan tentang Pemilu dan berkontestasi. Oleh karena itu, masyarakat sudah pintar memilah informasi, termasuk informasi yang mengandung provokasi.

“Provokasi itu biasanya menimbulkan kemarahan, sumbernya disitu. Kalau tidak, sebenarnya damai-damai saja kita itu,” kata Wapres.

